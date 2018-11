“El monstruo está dentro de nosotros”

Para David Roas (Barcelona, 1965), el miedo no está en la oscuridad, en lo macabro y fantasma. El miedo del que habla el escritor español, invitado a la Feria de libro Ricardo Palma, anda a pie, entre nosotros y a veces dentro de nosotros. Está en las cosas más cotidianas, como en una alfombra, una dentadura postiza, una muñeca, un espejo o un niño cualquiera. Roas vino a presentar Invasión (Ed. Páginas de espuma), un libro de relatos que nos invita a experimentar otra clase de pánico.

¿Existe una poética de miedo en su escritura?

Yo creo que sí. Es una manera de pensar la realidad y en ti mismo. Pensar al ser humano. Cuando escribimos sobre el miedo, en realidad lo que estamos escribiendo es sobre lo que desconocemos y cómo nos relacionamos con lo desconocido. Me interesa el miedo como eso. No el dar miedo, sino como el miedo es una vía de reflexión. Es decir, ¿por qué algo nos da miedo? Porque lo desconocemos, no lo controlamos. Se escapa de nuestro conocimiento. Yo creo que se puede explorar el miedo de muchas formas, pero siempre rescatando esa idea.

Es un autorretrato de lo que somos...

Por supuesto. En el fondo, los miedos de los que hablo son mis miedos, que muchos son los miedos de todo el mundo. Aquí, en este libro, que nace después de que naciera mi hijo, han aparecido miedos que yo no sabía que tenía.

No es el miedo clásico...

No, porque también el miedo envejece mal. A mí me aburren mucho las historias de fantasmas típicas o casitas encantadas o la de monstruos. Yo prefiero el miedo de lo cotidiano, cómo lo cotidiano se descontrola un poco y provoca tu inquietud, tu agobio. También escapar un poco del camino trillado, porque yo creo que lo peor que le puede pasar a un cuento es que digas “ya sé por dónde va” o “este va a ser el típico cuentos de zombies”. Fíjate, el único cuento que hay aquí que tiene un monstruo de verdad es el niño zombie. Surgió cuando vi desde mi ventana a un niño en un tobogán y que no comía. Le di vuelta a esa visión y en lugar de masas de bichos comiéndote, escribí esta historia de una relación de amor por un niño zombie, que es la relación de amor con mi hijo.

Hay elementos cotidianos, un teléfono, un celular, una casa, totalmente trastocados.

A mí me da más miedo ese miedo que otros miedos. A mí, como espectador, me lo puedo pasar muy bien con una historia de vampiros. Pero, para mí, el miedo más miedo es el de la realidad, del día a día que, a un golpe de click, te cambia y te pone muy nervioso. Me interesa más eso. Como lector, me lo puedo pasar muy bien leyendo a Lovecraft o Stephen King. Ese tipo de miedo no me interesa explorarlo como escritor.

Ha dividido el libro en, “Objetos”, “Cuerpo” y “Cuentos dictados”

Sí, porque yo los cuentos los escribo para libros. No son cuentos que están en el cajón o en el ordenador y toca sacarlos. Yo los diseño todos. Cada libro que he publicado lleva un diseño previo; incluso cuando he acabado, quito un cuento porque no termina de encajar con el grupo. Me preocupa mucho eso. Aquí lo que tenía primero, antes que todo, era el título. Yo quería escribir sobre la invasión, pero no la extraterrestre, que es lo que hace pensar, sino por dónde el miedo y lo inquietante se mete en la realidad. Lo que hice, por un lado, son los cuentos sobre objetos, como una dentadura, muñequitas que hacen cosas perversas, una alfombra, un espejo. Es decir, como tu normalidad está siendo invadida, pero claro, siempre buscando lo fantástico.

En la sección “Cuerpo”, el miedo está en uno mismo.

Claro. En el fondo de donde vienen muchos de nuestros miedos es de nosotros mismos. El monstruo está dentro de nosotros.

¿Cómo sus cuentos dialogan con Lovecraft, Poe, Shelley y otros autores?

Yo siempre escribo de lo que he leído. Inevitablemente no solo me inspiro en mí, además que me dedico a investigar sobre lo fantástico. Pero siempre tuve ganas de hacer algo que era dialogar con otros cuentos. En “Amor de madre”, de ese chico que su madre le trae muñecas, es continuación de un cuento de Cristina Fernández Cubas. Ella escribió un cuento que se titula “Hablar con viejas” y está narrado desde una chica que va a la casa de esa mujer, que culmina con la irrupción de ese ser monstruoso. Yo siempre quise saber qué piensa el monstruo. Por eso lo conté desde el otro lado, desde el lado del monstruo. Enseguida se lo pasé a Fernández Cubas y le gustó. El cuento sobre las muñecas se lo dedico Patricia Esteban Erlés, que es una escritora española, que tiene un libro entero de cuentos con muñecas.

En “Invasión”, donde Nuria descubre bichos en su alfombra, ¿dónde está el miedo?

Nuria es una amiga mía, y está en el cuento de la alfombra. El monstruo del cuento no son los bichitos que hay en la alfombra, sino su madre, que no conozco. A mí me interesa la familia, es un elemento interesante para hablar sobre el miedo y las relaciones de poder.

Los nuevos miedos

¿Qué opina de los cuentos de miedo del mexicano Alberto Chimal?

Es una fuente también. Es un miedo cotidiano. Es el miedo que vendría a través de los medios de comunicación que te controlan. En el fondo, vivimos en manos de estos monstruos, del móvil, Internet, Facebook. Al final, ¿qué somos? Vivimos en una sociedad de control absoluto.

¿Y sobre los relatos de Fernando Iwasaki?

Además de muy buen amigo, con Fernando coincido mucho en su exploración de lo fantástico cotidiano. Aunque a él también, en Ajuar funerario, le gusta la monja. Esos seres, que son monstruos, en el fondo, reales, pero le da una vuelta. Fernando tiene una mano maravillosa para explorar ese lado, de lo macabro y de lo terrible que está ahí en la vida diaria.

En Invasión, ¿por qué le cierras el paso al humor?

Aquí voluntariamente dije voy a hacer algo por primera vez que siempre he querido hacer, y que nunca hice porque lo mío es lo fantástico con humor. Pero aquí sofrené el humor. El libro Bienvenidos a Incaland es casi todo humorístico. Narro lo que viví en el Perú, como la experiencia de ir taxi, que ese sí es miedo de verdad. Pero, claro, no podía contarlo como una historia de miedo, tuve que contarlo como una historia grotesca, humorística.❧