“Stranger things”: Caleb McLaughlin denuncia racismo y mala experiencia

“Stranger things”, la serie creada por Matt Duffer y Ross Duffer, llegó a Netflix para convertirse en uno de sus mayores éxitos. La vida de sus jóvenes protagonistas cambió para siempre y apuntan a ser grandes estrellas de Hollywood, pero esto no supone un camino sencillo.

Caleb McLaughlin, conocido como Lucas Sinclair en la ficción, decidió hablar sobre su experiencia como coprotagonista del programa en la Heroes Comic-Con Bélgica. Para sorpresa de sus seguidores, no fue del todo grata porque sintió el racismo e intolerancia.

¿Por qué soy el menos favorito? ¿(El que tiene) la menor cantidad de seguidores? Estoy en el mismo programa que todos los de la temporada 1”, cuestionó. “A veces es difícil hablar de ello y que la gente lo entienda, pero cuando era más joven definitivamente me afectó mucho”, reflexionó después.

“En mi primera Comic-Con, algunas personas no se pararon en mi fila porque yo era negro. Algunas personas me dijeron: ‘Oh, no quería estar en tu línea porque fuiste malo con Eleven’. Incluso ahora algunas personas no me siguen o no me apoyan porque soy negro”, detalló.

