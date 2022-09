Para alegría del público, Willax transmite los capítulos completos de “Hechizada”, la icónica serie de televisión protagonizada por Elizabeth Montgomery y Dick York, los recordados intérpretes de Samantha y Darrin Stephens, respectivamente. Si bien miles de fans tienen alegres memorias del programa, la realidad detrás de cámaras ocultó tragedias y dolorosas muertes por años.

Por si no lo sabías, York nació un 4 de septiembre de 1928. Es decir, este 2022 cumpliría 94 años ; sin embargo, una terrible enfermedad acabó con su vida hace 32 años. En las siguientes líneas, haremos un breve recorrido en torno a qué causó su deceso y cómo vivió sus últimos días.

"Hechizada" se estrenó en 1964 y estuvo protagonizada principalmente por Elizabeth Montgomery y Dick York (Darrin). Foto: composición LR/ABC

El inicio del fin

Dick York participó en “They came to Cordura” antes de estelarizar “Hechizada”. Durante el rodaje del western de 1959, sufrió un aparatoso accidente, que le dejó intensos dolores de espalda. Cuando fue elegido para dar vida a Darrin, sus molestias no se habían desaparecido, incluso llegaron a acentuarse.

El inicio del fin llegó para la quinta temporada de “Bewitched” (como se le tituló en inglés). El artista tuvo un aneurisma, por lo cual fue llevado de urgencia al hospital. Decidido a que se tomó el tiempo para recuperarse, York optó por abandonar el programa.

En poco tiempo, no solo se había convertido en víctima de dolores constantes, sino que también desarrolló una adicción a los analgésicos. Eso no fue todo, pues empezó a subir de peso, perder varios dientes y se fue adentrando en una irremediable bancarrota.

El trágico desenlace para una estrella

Para 1989, LA Times decidió entrevistarlo, sin saber que estarían frente a los últimos años de vida del eterno Darrin Stephens. Lo encontraron postrado en cama, tratando de sobrevivir con un salario mensual de US$ 650 por parte Screen Actors Guild y siendo consumido lentamente por un enfisema, una afección pulmonar que lo aquejaba por un buen tiempo.

“Me siento de maravilla... es solo mi cuerpo el que se está muriendo” , compartió en diálogo con el citado medio. Pero fue solo cuestión de unos pocos años para que una triste noticia sacudiera Hollywood. Dick York falleció el 20 de febrero de 1992, a los 63 años.