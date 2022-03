La joven artista Olivia Rodrigo acaba de estrenar “Driving home 2 u” en la plataforma de Disney+ y su documental ha traído muchas sorpresas para sus fanáticos, entre esas dos nuevas canciones nunca antes escuchadas.

Olivia Rodrigo estrena película documental sobre su álbum "Sour". Foto: Disney Plus.

“Driving home 2 u” narra la travesía de la cantante de 19 años, de ser solo una estudiante con un talento único a escuchar sus canciones en todas las radios a nivel nacional e internacional.

“Sour”, su primer disco, tiene éxitos como “Drivers license”, “Good 4 U”, “Brutal”, “Favorite crime” y más. En “Driving home 2 u” cuenta cómo fue para ella hacer cada canción y qué significado tiene en su vida. Además, de ver su día a día en su hogar, el estudio y conciertos.

Olivia Rodrigo interpretó a Nini en la serie "High school musical: el musical". Foto: Disney Plus

Como mencionamos al inicio, Olivia Rodrigo ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento de dos canciones: “Crying in the parking a lot” y “Baby is you”.

“Crying in the parking a lot”

Esta es la primera canción que se escucha a la mitad del documental “Driving home 2 u”, cuando Olivia Rodrigo está en el estudio junto a su productor Dan Nigro. Todo indicaría que “Crying in the parking a lot” inspiró para la letra de “Drivers license”. Aquí que te dejamos una parte de la letra:

Crying in the parking lot, you don’t know what you want

Gave you everything, I guess everything ain’t enough

You say you lost your best friend; how do you think I feel?

You say it’s over again, but this time it’s real

“Baby is you”

“Baby is you” es la segunda canción con la que Olivia Rodrigo nos cautiva al final del audiovisual, exactamente durante los créditos de ‘Driving home 2 u’”. Este country era muy esperado por los seguidores, pues la también actriz la había anunciado anteriormente en algunas entrevistas.

Hasta el momento, solo podemos disfrutar de las dos canciones en “Driving home 2 u”, esperamos muy pronto estén disponibles en las diferentes plataformas de música.

“Olivia Rodrigo: driving home 2 u”: tráiler oficial

Bloque HTML de muestra