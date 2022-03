“West side story” y las razones por las que debería ganar el Oscar a mejor película

La ceremonia de los Premios Oscar cada vez está más cerca y 10 nuevas cintas compiten por obtener el reconocimiento a mejor película: “Belfast”, “CODA”, “Don’t look up”, “Drive my car”, “Dune”, “King Richard”, “Licorice Pizza”, “Nightmare alley”, “The power of the dog” y “West side story”.

Cada una tiene sus debilidades y fortalezas. Si bien “The power of the dog” es la favorita a llevarse la anhelada estatuilla debido a que ya ha ganado en esa categoría en los Premios BAFTA y en los Critics Choice Awards, cualquiera de los filmes mencionados podría terminar brillando a lo grande en la gala del Oscar.

“West side story” es el primer y último musical dirigido por el legendario cineasta Steven Spielberg, quien ha ganado anteriormente el premio de la Academia a mejor película por “La lista de Schindler”. Ahora, una nueva oportunidad se le presenta para poder llevarse por segunda vez el reconocimiento.

Póster oficial de "West side story". Foto: 20th Century Studios

¿Qué vemos en “West side story”?

La cinta es una nueva adaptación del clásico musical de teatro que muestra el enfrentamiento entre dos pandillas de diferentes orígenes étnicos: los Jets (blancos) y los Sharks (puertorriqueños). Dentro de la rivalidad surge el amor entre Tony (Ansel Elgot) y María (Rachel Zegler); sin embargo, una noche se desata un enfrentamiento violento que inicia la serie de asesinatos entre pandillas. Una historia que, sin dudas, te generará más de una emoción gracias a sus hermosos musicales que describen perfectamente las escenas.

¿Por qué “West side story” debería ganar a mejor película?

El filme de Steven Spielberg “West side story” sigue siendo presentada como una obra teatral, pero a través de formato de película, donde los planos, las secuencias y la colorización hacen que la historia cobre más realismo. De la misma manera, la actuación y las escenas musicales te mantienen el recordatorio de que lo que estás viendo es una obra de teatro.

El reconocido director ha sabido combinar lo mejor de ambos mundos y nos ha presentado una versión que no decepciona al original.

"West side story" se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus. Foto: 20th Century Studios

Por otro lado, se debe recalcar que el largometraje conserva la música de Leonardo Bernstein y la letra de Stephen Sondheim. Ambos son complementados perfectamente con las coreografías de Justin Peck. Un musical que te asombrará visualmente.

Otros dos puntos importantes que merecen que la cinta se lleve el Oscar a mejor película es la inclusión de actores latinos que hablan español sin ser subtitulados y la nueva presentación del personaje Anybodys, quien en una versión anterior era llamada ‘Marimacha’ y ahora se muestra como un hombre trans.

Iris Menas interpreta a Anybodys en "West side story". Foto: Disney Plus

Solo queda esperar al domingo 27 de marzo y ver si el destacado musical logra llevarse la anhelada estatuilla en alguna de sus seis categorías nominadas.