Pasión de gavilanes 2: Sara presenta a Gaby y Andrés, los hijos que tuvo con Franco Reyes

Una de las familias que veremos en Pasión de gavilanes, temporada 2, es la de Sara Elizondo y franco Reyes; sin embargo, aquí la incertidumbre crece mucho más, pues algo ha pasado con el menor de los Reyes. O está muerto o al parecer eso creen al haber desaparecido por mucho tiempo.

Michel Brown y Natasha Klauss vuelven a dar vida a Franco Reyes y Sarita Elizondo. Foto: composición/Telemundo

De lo que sí estamos seguros es de que ambos fueron muy felices por casi 10 años, según nos contó el mismo Franco en uno de los adelantos de Pasión de gavilanes 2, y que, además, tuvieron dos hermosos hijos, que ahora son presentados por su madre Sarita.

“Mis hijos son mi mayor tesoro y orgullo. Andrés es un gran muchacho que no se inhibe y se intimida con nada; a la vez es un muchacho culto, hermoso, con una gran sensibilidad y un excelente músico”, comenta muy emocionada Sara Elizondo sobre el mayor de sus hijos.

Jerónimo Cantillo y Yare Santana dan vida a Andrés y Gaby Reyes Elizondo, respectivamente, los hijos de Sarita y Franco. Foto: Facebook/@PasionDeGavilanes

“Gaby es bastante parecida a mí: es decidida, valiente, sincera y siempre solidaria con los menos favorecidos. Me preocupa a veces un poco su confianza desmedida en sí misma y en los demás, sobre todo porque la vida me ha enseñado que las buenas acciones no siempre son recibidas por las mejores personas y que no hay que fiarse de nadie”, complementa la hermana de Norma y Jimena.

Por otro lado, Sarita confiesa que “ambos (André y Gaby) han sido el soporte en los días más oscuros desde que su padre se fue”. No hay duda de que esta segunda entrega nos revelará mucho más sobre esta familia y el resto de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo. ¿Qué pasó realmente con Franco?