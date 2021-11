WandaVision: Marvel revela nueva imagen de la Bruja Escarlata en Doctor Strange

La popular serie WandaVision transmitió su último episodio el 5 de marzo de 2021; sin embargo, pese a su gran éxito, los televidentes se vieron decepcionados al no confirmarse una segunda temporada. No obstante, imágenes reveladas mostrarían a la Bruja Escarlata dentro de nuevas producciones.

En diferentes oportunidades, Disney ha dejado más que claro que no quiere que su público olvide la famosa serie, por lo que un nuevo póster promocional de WandaVision y una imagen revelada por Marvel Studios la relacionaría con la película de Doctor Strange.

Nuevo arte promocional daría indicios de una nueva aparición de la Bruja Escarlata en el UCM. Foto: Marvel Studios

¿Qué vemos en el nuevo póster?

En el póster podemos apreciar a Wanda usando su atuendo de Bruja Escarlata y atravesando las paredes con su magia roja.

La imagen también podría ser un adelanto de la próxima aparición de Wanda, interpretada por Elizabeth Olsen, en la nueva película Doctor Strange in the multiverse of madness. Esta suposición tiene relación con una de las fotografías filtradas de dicha película, la cual contiene una imagen bastante similar a la del póster.

En ese sentido, se podría deducir que la Bruja Escarlata sería una especie de antagonista, quien con el fin de resucitar a sus hijos Billy y Tommy por medio del Darkhold causaría agujeros gigantescos en la realidad.

Marvel Studios revela nueva imagen de la película Doctor Strange. Foto: Marvel

Actualmente, hay muy pocas probabilidades de tener una segunda temporada de WandaVision; sin embargo, está claro que veremos más de esta guerrera en futuras producciones.