Doctor Strange 2: Sam Raimi revela por qué aceptó dirigir la película de Marvel

Doctor Strange in the multiverse of madness, la película dirigida por Sam Raimi, será la segunda película propia del ‘Hechicero supremo’ en el Universo Cinematográfico de Marvel. Benedict Cumberbatch repetirá su papel protagónico y compartirá escenario con Elizabeth Olsen como Scarlet Witch.

Mucha expectativa y especulaciones han surgido sobre el resultado del filme, sobre todo porque aún no hay una sinopsis oficial. Sin embargo, el director reveló antes a New York Film Academy que será lo más parecido a una película de terror para el MCU: “Queremos que haya secuencias horribles como en Indiana Jones, con la cual yo siendo un niño pequeño me tapaba los ojos cuando sus rostros se derretían”.

Ahora, Sam Raimi conversó con Collider para confesar por qué tardó 14 años para retomar la dirección de una película de superhéroes, luego de la tercera entrega del Hombre Araña protagonizada por Tobey Maguire. Estas fueron las declaraciones que los fans estuvieron esperando al respecto:

“No sabía si podría enfrentarme a esto de nuevo porque fue bastante horrible tras ser el director de Spider-Man 3. Internet se revolucionó y a la gente no le gustaba esa película y desde luego me lo hicieron saber. Así que fue difícil de asumir. Pero entonces, me enteré de que había una vacante en Doctor Strange 2. Mi agente me llamó y me dijo: ‘Están buscando un director en Marvel para esta película y tu nombre surgió. ¿Estarías interesado?’”.

Benedict Cumberbatch regresará con su papel del 'Hechiero Supremo' en la próxima película del UCM. Foto: composición / Marvel Studios

Tras esta propuesta, él se preguntó si todavía podría hacerlo. “Este tipo de películas son realmente exigentes. Y sentí, ‘Bueno, eso es razón suficiente’. Siempre me ha gustado mucho el personaje de Doctor Extraño. No era mi favorito, pero estaba entre los favoritos. Me encantó la primera película. Pensé que [el director] Scott Derrickson hizo un trabajo maravilloso,así que dije: ‘Sí’. Dejaron al personaje en un gran lugar. No pensé que haría otra película de superhéroes. Simplemente ocurrió”.

La producción de Doctor Strange 2 empezó en octubre de 2020 y, para alegría de los fans, finalizó el pasado junio luego de los retrasos ocasionados por la pandemia del coronavirus. La noticia llegó junto a un arte conceptual y se confirmó que su estreno está agendado para el 25 de marzo de 2022,