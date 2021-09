El juego del calamar: Alice in borderland, serie de supervivencia inspiró éxito coreano

Desde hace unos días, el estreno de El juego del calamar en Netflix ha atrapado la atención de los televidentes. Alejado completamente de los populares k-dramas, la historia nos lleva a través de una trama de supervivencia, donde el ganador obtendrá un jugoso premio.

Dirigida por Hwang Dong-hyuk, esta serie de nueve capítulos está causando sensación en la plataforma, pero también ha llevado a los espectadores a recordar que el streaming tiene una ficción japonesa muy similar: Alice in borderland.

¿De qué trata Alice in borderland?

Arisu, un joven apático, desempleado y obsesionado con los videojuegos, se encuentra de repente en una versión extraña y vacía de Tokio en la que él y sus amigos deben competir en juegos peligrosos para sobrevivir. En este extraño mundo, Arisu conoce a Usagi, una joven que navega sola por esta extraña realidad.

Alice in boderland como inspiración para El juego del calamar

Según recoge The cinemaholic, Hwang Dong-hyuk empezó a escribir Squid games en 2008 y, en medio de la realización del guion, usó de inspiración cómics japoneses como Battle Royale, As the dods will y Alice in borderland. Estas tramas, junto con El juego del calamar, tiene algo en común: personas “económicamente desesperadas” que participaban en un juego de supervivencia.

“Después de mi debut en el cine, frecuenté tiendas de cómics, leí mucho y pensé en crear una historieta. Terminé el guion en 2009, pero era desconocido en ese momento, y la trama era muy violenta, compleja y poco comercial. En su momento hubo temor para elaborarla”, explicó Dong-hyuk al portal especializado. “No conseguí inversión, el casting fue difícil, intenté sacarlo adelante durante un año, pero luego lo dejé dormir”, agregó.

Con más de una situación en contra, el director finalmente vio su obra estrenar cuando Netflix aceptó llevarla a cabo y colocarla en su streaming. A días de su lanzamiento, El juego del calamar es la serie coreana más vista en el servicio en Perú.