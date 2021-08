What if: los mejores mundos alternos de Marvel Comics que llegarían a Disney+

De las viñetas a la pantalla chica, las historias que podrían llegar a What if...? de Disney Plus . Foto: Marvel Comics

“¿Qué pasaría si...?” es la premisa de Marvel que vuelve realidad las infinitas posibilidades de su multiverso. En la siguiente nota, te presentamos los mundos alternos que revolucionaron los cómics y que podríamos ver en la serie.

Publicidad