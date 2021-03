The Falcon and the Winter Soldier es la segunda serie de Marvel Studios exclusiva de Disney Plus. La ficción estrenó su primer capítulo mostrando grandes cuotas de acción y los problemas con lo que lidian los protagonistas.

Tras el estreno de la serie, miles de fanáticos se preguntan qué ocurrirá con Sam Wilson y Bucky Barnes en las próximas entregas del show. Aquí, el resumen de primer episodio .

Advertencia de spoilers

La primera entrega nos muestra la duda que tiene Sam Wilson acerca de continuar con el legado del Capitán América, y recuerda como Steve Rogers le entregó su escudo. Además, al igual que en WandaVision, se ven las consecuencias del chasquido de Thanos y todo lo que pasó durante los cinco años que estuvo ausente.

Por otro lado, Bucky Barnes intenta dejar su pasado como el Winter Soldier, aunque no es fácil lidiar con las pesadillas que tiene, las cuales le recuerdan su trabajo con el asesino de HYDRA.

El episodio termina con San Wilson mirando en la televisión el nombramiento del nuevo Capitán América, John Walker, quien en los próximos episodios podría convertirse en US Agent, si es que la serie sigue la línea de los cómics.

The Falcon and The Winter Soldier - tráiler

The Falcon and the Winter Soldier - sinopsis oficial

Falcon y el Soldado del Invierno deberán aceptar la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con su amada Peggy Carter. También tendrán que confrontar al Gobierno de Estados Unidos, el cual buscará el reemplazo del Capitán América, quien está encarnado en John Walker, también conocido como U.S. Agent.