La reina del sur 3 confirmada: Kate del Castillo anuncia nuevos capítulos

Kate del Castillo regresa con La reina del sur. La reconocida actriz mexicana confirmó que se prepara una tercera temporada de la teleserie. La producción estará a cargo de la cadena Telemundo y el escritor español Arturo Pérez Reverte.

En una entrevista con Efe, Del Castillo confesó que debido al éxito de la segunda temporada, la cadena televisiva decidió aprobar una nueva tanda de episodios.

“Después de la segunda temporada que fue tan increíble quedamos todos, el público, Telemundo y yo, con ganas de más Teresa Mendoza y de ‘La reina del sur’. Por eso decidimos hacer una tercera temporada que va a ser el mayor desafío en el que estamos involucrados en este proyecto”, sostuvo la intérprete.

Agregó que ahora que el personaje ha dado un giro en su historia, están evaluando cómo manejar la nueva temporada y que será mejor que lo visto en los últimos episodios.

"Estamos estudiando ahora cómo lo vamos a hacer, porque las cosas han cambiado mucho, para ella (el personaje) y para nosotros, lo que sí sabemos es que va a superar la segunda temporada, que ya la vieron. Esta tercera no se va a quedar en menos", aseguró la actriz con entusiasmo.

La segunda temporada dejó a Mendoza en una playa paradisíaca. Mientras descansaba en una hamaca se oye la voz de su hija Sofía alertándola de que alguien venía.

“Yo no sé quiénes son. Si son amigos, enemigos, si son los rusos, los americanos, no sabemos nada aún”, reveló Del Castillo.

La reina del sur 3 podría toca el tema del coronavirus

Kate del Castillo indicó que las discusiones con la productora se han centrado en decidir si se va a tocar el tema de la pandemia del coronavirus.

"No sabemos. Por un lado quisiéramos ignorarla, porque lo bonito de la serie es que es atemporal, la puedes ver en cualquier momento y es creíble. Pero por otro lado, esta situación nos va a cambiar a todos y quizá no tenga sentido no hacer que se enfrente a esta situación. Quizá la podamos mandar a China a investigar lo que pasó", expresó la actriz.

¿Quiénes estarán en la tercera temporada de la Reina del sur?

Telemundo anunció parte del elenco de los nuevos capítulos, del que formarán parte Isabella Sierra (Sofía Dante, la hija de Teresa) y Humberto Zurita (el narcotraficante y quizá presidente de México Epifanio Vargas) en los papeles más importantes.

También se confirmó que regresarán Kika Edgar (Genoveva Alcalá), Lincoln Palomeque (Faustino Sánchez Godoy), Emmanuel Orenday (Danilo Márquez) y Dmitry Anisimov (Anton). La fecha de estreno aún no ha sido anunciada, pero se cree que se confirmará en los próximos días.