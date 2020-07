“Baby Blue”: ¿por qué una canción de amor fue elegida como el soundtrack final de Breaking Bad?

Breaking Bad es una de las series más vistas en Estados Unidos y distintos países de todo el mundo. La producción de la trama cautivó a la audiencia, pero la banda sonora que acompañó cada temporada creó una atmósfera perfecta para experimentar cada capítulo.

El episodio final incluyó a una canción de Badfinger que fue lanzada en 1972. Se trata de “Baby Blue”, un tema que generó serios debates en la producción de Breaking Bad por considerar que no se adaptaba a la historia. Sin embargo, se convirtió en la más escuchada por los fanáticos que la disfrutaron.

PUEDES VER Better Call Saul 6: Walter White y Jesse Pinkman aparecerían en la serie

¿Por qué “Baby Blue” fue elegida para la escena final del último capítulo de Breaking Bad?

La escena final de Breaking Bad necesitaba ser una oda a la metanfetamina azul que desarrolló Walter White. Sin embargo, cuando el creador de la serie, Vince Gilligan, presentó “Baby Blue” como la canción perfecta para el cierre, el equipo de músico se manifestó en total desacuerdo.

“Cuando dijo: ‘Creo que esta es la canción perfecta para el cierre del capítulo final', realmente no la escuche. Pensé que era una extraña canción de amor, sin más”, comentó Thomas Golubić, supervisor musical del programa.

Es así que optó por escoger nuevos temas que incluyeran la palabra “azul”. Todas las propuestas fueron rechazadas por Gilligan. Se eligió, finalmente, a “Baby Blue” y, cuando se filmó la última parte, se dieron cuenta de que no se pudo escoger mejor canción. “Con ese maravilloso plano de grúa sobre Walter White y, una vez que pusimos la canción de fondo, enseguida nos decidimos”, contó Golubić.

Además, pudieron notar que no solo era una canción que acompañaba el capítulo, sino que englobaba el final. “Esta es una historia entre Walter y su amor por la ciencia y la droga que fue su gran creación, su gran triunfo como químico. No se trataba de enfatizar a Walter White como criminal, asesino o mala personal, sino de mostrar su final en sus propios términos”, agregó.

PUEDES VER Nueva docuserie sobre Breaking Bad y Better Call Saul será presentada por Giancarlo Espósito

¿Cuál es la relación entre la canción y la historia de Walter White?

Breaking Bad narra la historia de cómo Walter White termina cambiando el rumbo de su vida y de su profesión. Hace cosas impensadas y termina dándose cuenta cuando era demasiado tarde. Para el personaje principal de la serie era mucho más importante triunfar como químico que pelear por su familia.

La trama calza perfectamente con la primera estrofa de la canción “Baby Blue”, que traducida al español indica lo siguiente:

/ Supongo que tengo lo que me merezco

Te estuve esperando allí demasiado tiempo, mi amor

Todo ese tiempo, sin una palabra

No sabía lo que pensaría, que me olvidaría o me arrepentiría /

La historia de la creación de “Baby Blue”

El disco Straight Up de Badfinger incluye la canción “Baby Blue”. Esta pieza fue creada por Pete Ham, inspirándose en su exnovia Dixie Armstrong. Fue el sencillo número 14 de la producción discográfica e ingresó en el Top 20 de la carrera de la banda de origen británico.

Además, la publicación del álbum tuvo muchos altibajos, ya que la compañía Apple Records, que estaba a cargo y que pertenecía a los Beatles, no aprobó el lanzamiento hasta que George Harrison terminara de producirlo.

Cuando el tema apareció en la escena final de Breaking Bad, alcanzó un éxito rotundo en reproducciones a través de Spotify, ya que consiguió un 9.000 % de reproducciones en las 11 horas que siguieron a la terminación de la serie. En iTunes vendió 5.000 copias, de acuerdo con Billboard, cifra que representa un aumento del 300 % respecto a días antes de aparecer en la producción televisiva.

PUEDES VER Estrenos de series y películas en Netflix, HBO y Amazon Prime para ver en familia el fin de semana

Particularidades del último episodio de Breaking Bad

Los productores de Breaking Bad decidieron que el último capítulo llevara el nombre “Felina”, que es un anagrama de “Finale”. Además, el término está relacionado con la protagonista de la canción “El Paso” de Marty Robbins, que también aparece en el último episodio cuando Walter pone en marcha su automóvil.

El episodio final es el número 62 de la serie y, valgan casualidades, el 62 es el número atómico del Samario. Este es un elemento que se utiliza para combatir el cáncer.