Halle Berry pide disculpas y renuncia a papel transgénero por críticas en redes sociales

A través de un live en Instagram, la conocida actriz Halle Berry declaró que se estaba preparando para darle vida a un hombre transgénero aunque no había sido contratada de manera oficial.

“Es un personaje donde la mujer es trans, por lo tanto ella hizo la transición a un hombre. Esta persona es un personaje en un proyecto en el que me encantaría participar. Quiero sumergirme en ese mundo. El papel es muy interesante para mí, y ese probablemente será mi próximo plan”, explicó la artista.

Sin embargo, no tardó mucho en recibir duras críticas en redes sociales por no usar apropiadamente el término y debido a que es una mujer cisgénero, quien en resumidas palabras, no sería apta para llevar a cabo ese papel.

Ante la negativa del público, Berry pidió disculpas públicas y confirmó que renunció al proyecto, por lo que seguirá aprendiendo sobre las personas transexuales y que cuentan con su apoyo.

“Durante el fin de semana tuve la oportunidad de hablar acerca de un próximo papel como hombre transgénero, y quería pedir perdón por esos comentarios. Como mujer cisgénero, ahora comprendo que no debía haber considerado ese personaje y que la comunidad trans debería, sin ninguna duda, tener la oportunidad de contar sus propias historias”, explicó la artista.

Ante los comentarios de Berry, la cuenta oficial del documental lanzado en Netflix, Disclosure: trans lives on screen, la cual relata la representación de Hollywood sobre las vidas y las historias de los personajes transgénero, solicitó que la actriz viera el largometraje para que entienda un poco más de la comunidad.

La razón de los encargados es que la artista “pueda entender cómo los actores cis en personajes transexuales tienen consecuencias culturales enormes fuera de la pantalla”, y luego de las disculpas de Halle, le agracieron por “escuchar y aprender”.