Dark: tour y recuerdos, dueño de la casa de ‘Jonas’ saca provecho de éxito del show

La popular serie de Netflix, Dark, no solo ha logrado que los televidentes tengan que prestar atención a su historia, sino que le ha dado la oportunidad a los usuarios de ver con otros ojos las producciones originales del servicio.

Con una temporada 3 que cerró un ciclo, explicó misterios y dio detalles de los viajes en el tiempo, las personas involucradas a esta ficción alemana no se han quedado fuera de su popularidad. Este es el caso del dueño de una de las casas que fueron usadas para Dark.

Si eres de los que ya vio la serie, sabrás que la casa roja en la que viven los Kahnwald forma pieza importante de la historia. Con Jonas como su último habitante, más de un fan se acerca a Berlín, específicamente a las locaciones donde se grabó la serie, para ver este lugar.

Quien no ha desaprovechado esta oportunidad ha sido Alex, dueño de la vivienda, quien sabiendo el éxito de Dark ofrece un tour dentro de la casa. Incluso creó una cuenta de Instagram, The owner of Dark House, para que los fanáticos lo contacten.

Tour para conocer la casa de Jonas de Dark - @theownerofdarkhouse

Las curiosidades no acaban allí, Alex ha puesto a la venta las tejas del techo de la vivienda, las cuales incluye un marco, un logotipo y un holograma de Dark.

Dueño de la casa de Jonas de Dark vende las tejas de la vivienda - @theownofdarkhouse

En conversación con el youtuber Mariano Berlín, el propietario reveló que en el 2016 productores de la ficción se acercaron a él para ofrecerle dinero para usar su vivienda como locación, sin dudar, aceptó.

“Se acercó un hombre al portón y me preguntó si podríamos grabar algo. Le pregunté para qué era la grabación. Me dijo que era para una producción de Netflix. Dijo que volvía y me explicaba bien. ‘Si no está interesado lo cancela y no lo molesto más’, me dijo. Al final aceptamos”, comentó.