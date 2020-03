Power Rangers: el equipo original aparacería en la próxima película

Paramount se encuentra trabajando en una película de Power Rangers. El director a cargo del proyecto es Jonathan Entwistle, quien mostrará una nueva historia que no continúe los hechos de la cinta estrenada en 2017.

Según informa la web We Got This Covered, la trama contará cómo un grupo de Ranger modernos son enviados a la década de los noventa y tratarán de regresar a su propio tiempo.

El año elegido para el viaje temporal ha despertado el interés de los fanáticos de Mighty Morphin, ya que es probable que el elenco original de la serie aparezca en la nueva producción.

Es así que los protagonistas de MMPR, Jason David Frank (Green Ranger), Amy Jo Johnson (Pink Ranger), Austin St. John (Red Ranger) y el resto tendrían un papel importante en el reboot.

En cuanto a la próxima generación, Paramount está apuntando a algunos de los actores jóvenes más importantes, incluidos Sophia Lillis y Finn Wolfhard.

El Red Ranger sería una mujer en el reinicio de la cinta

Después del poco recibimiento que tuvo la película Power Rangers de 2017, Paramount estaría preparando un reinicio de la cinta.

En aquella producción, el público alabó cómo el director manejó el tema de la inclusión, al identificar a la Yellow Ranger como parte de la comunidad LGTBI.

Sin embargo, la probable reanudación podría mostrarnos al equipo liderado por una mujer. Según informó la web We Got This Covered, el Red Ranger podría ser una chica.

Más noticias