Constantine: el director de Doctor Strange quiere dirigir nueva película [VIDEO]

Luego de trabajar para en la primera entrega de Doctor Strange como productor ejecutivo de la secuela, Scott Derrickson afirmó en Twitter que estaría interesado en dirigir Constantine, luego que los fans le preguntarán si haría una cinta de Justice League para DC.

“Yo haría Constantine”, aclaró el cineasta, demostrando su preferencia por la icónica película que protagonizó Keanu Reeves en su momento y que, hasta la actualidad, sigue ganando popularidad.

La respuesta de Derrickson emocionó a los fans, quienes esperan novedades sobre la ficción estrenada en 2005, pero se desconoce si trabajaría para una historia aparte o una secuela que traería de vuelta a John Constantine.

Tráiler de Constantine

Por otro lado, el director habría decidido de salir de la producción para la segunda parte de Doctor Strange, según reporto el medio SMASH México, por lo que, aumentó las probabilidades de empezar su nuevo proyecto del Exorcista de demonios.

Lo que más esperanza da a los seguidores es la larga trayectoria que tiene Derrickson en reconocidas cintas de terror como Sinester, Delover us from evil y The exorcism of Emily Rose.

La película que protagonizó Keanu Reeves narra la historia de John Constantine, quien nació con el don de poder ver ángeles y demonios desde temprana edad, pero decidió suicidarse para escapar de las visiones que lo atormentaban. Sin embargo, resucitó en contra de su voluntad y con ello desea ganarse el cielo regresando a los demonios al infierno.