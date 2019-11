Henry Cavill no pudo ser James Bond en Casino Royale por ser muy ‘gordito’ [VIDEO]

En una entrevista para la revista Men’s Health, la estrella de DC Universe, Henry Cavill, recordó una audición que tuvo para Casino Royal, el intérprete indicó que el director de la cinta le dio una curiosa razón por la que no podía tener el papel.

Cavill, famoso entre los fans de DC por darle vida a Superman, reveló que le dijeron en la reunión que no podría ser el espía por ‘estar demasiado gordo para el papel’.

“Probablemente podría haberme preparado mejor. Recuerdo al director, Martin Campbell, diciendo “Luces un poco gordito, Henry”. No sabía cómo entrenarme o qué dieta hacer. Y me alegra que Martin dijese algo así, porque respondía a la verdad. Eso, aunque suene feo, me ayudó a mejorar”, explicó el intérprete.

Pero esto no fue lo único, Henry Cavill también señaló que tampoco consiguió los papeles principales en cintas como ‘Crepúsculo’ -se lo quedó Robert Pattinson- o ‘Tristán e Isolda’ -fue a manos de James Franco-, algo que obviamente no fue de su agrado.

El actor no pasó el casting de James Bond, papel que buscaba obtener - Fuente: Men' s Health

“No estaba entusiasmado por perder esos papeles, pero estaba acostumbrado a la decepción por el negocio de la actuación. “A veces pensaba que no era No, no eres lo suficientemente bueno”, eso no era algo nuevo para mí”.

Tras estos rechazos, Cavill manifestó que su suerte en el mundo del cine y la televisión cambió, sobre todo después de ‘Los Tudor’, luego de esto recibió el papel protagónico en ‘Immortals’.

Este año, Henry Cavill estrenará, el próximo 20 de diciembre vía Netflix, la serie ‘The Witcher’, donde tendrá el papel de Geralt de Rivia.