¡"How i meet yor mother" está de aniversario! Primer episodio cumple 14 años

Todo empezó con un “Niños, siéntense... les voy a contar cómo conocí a su madre”. Desde entonces, pasaron más de 200 episodios, nueve temporadas, un sinfín de personajes y miles de carcajadas.

Sin duda alguna, “How i meet your mother” o “Cómo conocí a tu madre” marcó historia en la televisión y, en esta oportunidad, el primer episodio está de aniversario. ¡Hace 14 años se estrenó HIMYM!

El pasado 19 de septiembre de 2005 vio la luz “Piloto”, el primer episodio la de legen... Daria serie “How i meet your mother”. En ese entonces, ubicado en 2030, Ted (Josh Radnor) les dijo a sus hijos que les contaría una historia increíble. “Hace 25 años...”

El capítulo nos traslada al 2005, cuando Ted les cuenta su vida como arquitecto, se mudó a Nueva York con su mejor amigo Marshall (Jason Segel), quien decidió casarse con su novia Lily (Alyson Hannigan). En ese entonces se da cuenta que debe cambiar su vida y conocer al verdadero amor o se quedará solo para siempre.

¿Qué es lo que hace? Llamar a Barney (Neil Patrick Harris), un exitoso ¿empresario? que le gusta salir con mujeres a cada rato, engañarlas y desaparecer de sus vidas. Ambos van al bar cuando Ted ve por primera vez a Robin (Cobie Smulders) y simplemente queda encantando.

Ambos congeniaron bien y empezaron a salir varias veces, incluso llegó a armar varias fiestas en su casa para que pueda asistir Robin, sin embargo, ella no lo hace. Sin embargo, logra ir a una y ambos tienen una conversación sobre su futuro, pues se da cuenta que Ted quiere casarse, tener hijos y más.

Desde ese primer episodio, la vida de Ted, Marshall, Lily, Robin y Barney darán varios giros de 180°. Sin duda alguna, una serie que no te deberás perder. ¡Felices 14 años “How i meet your mother”!