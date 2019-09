The Batman: director no apunta a actriz blanca para la nueva Catwoman

La esperada película The Batman, ya tiene como protagonista a Robert Pattinson, quien inicialmente no fue muy bien recibido por la crítica y ahora se estaría buscando al resto de su elenco para darle inicio al rodaje, sobre todo a la próxima versión de Catwoman.

Según Heroic Hollywood, Matt Reeves no estaría buscando a una actriz blanca que interprete a la nueva Selina Kyle, por lo que estaría pensando en una artista negra o bi-racial para el nuevo papel de ladrona y pareja del Caballero Oscuro.

Zoe Kravitz

Aunque todavía no existe un intérprete confirmado, el medio aseguró que el perfil en mente sería Zoe Kravitz, que trabajó en “Big Little Lies” y “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”, sin embargo, no estaría disponible por su apretada agenda.

Otro informe de Heroic Hollywood, mencionaron que la anhelada Vanessa Kirby de “Misión Imposible”, tampoco estaría dentro de las candidatas , así que se espera que pronto elijan a la actriz que será parte en The Batman.