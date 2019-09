The end of the f*****g world temporada 2 revela su fecha de estreno con nueva imagen

Una de las series revelaciones de Netflix está de regreso. ¿De cuál estamos hablando? The End of the F*****G World. Así lo confirmo la cuenta oficial de la plataforma streaming a través de un tweet.

Así mismo, también reveló que la temporada 2 llegará en noviembre. ¿Más que emocionados? A continuación podrás ver la primera imagen de Alyssa.

Este es el tweet de The End of the F*****G World temporada 2.

Ay… ¡Algo me va a dar! 😱 Este es el primer vistazo de la temporada 2 de The End of The F***ing World. Vemos a Alyssa y Bonnie (Naomi Ackie) que tienen una misteriosa conexión por un extraño y problemático pasado. #TEOTFW estrena en noviembre. pic.twitter.com/jGuWzPk2kI — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 6, 2019

Así mismo, Netflix ha mostrado también al nuevo personaje Bonnie (Naomi Ackie) quien tendrá una “misteriosa conexión por un extraño y problemático pasado” con Alyssa. ¿Veremos un poco más de la vida de la joven interpretada por Jessica Barden?

Hasta el momento, no se sabe con exactitud la trama de la segunda temporada de The End of the F*****G World, sin embargo el actor Alex Lawther (James) reveló en marzo pasado que “Jess solía hablar sobre... hay algunso temas en la serie uno donde estamos en la playa, y todo está llegando a su fin”.

“Ella estaba diciendo que le gustaría que la segunda serie comenzara con un musical en la playa. No estoy seguro de cómo Charlie (el escritor de la serie) tomará eso, pero vamos a impulsar esa idea lo más que podamos”.