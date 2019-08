D-23: revelan primer póster de Star Wars: The Mandalorian [FOTO]

The Mandalorian es una de las series exclusivas para el nuevo Disney+, plataforma de streaming que será la competencia directa de Netflix.

La serie, protagonizada por Pedro Pascal, tiene lugar en el planeta de Tatooine, donde Luke Skywalker fue criado y conoció a Han Solo. La historia se ubicará después de los eventos de la trilogía original de Star Wars.

La producción estará en manos de Jon Favreau, conocido por dirigir películas como Iron Man y El Rey León, quien siempre ha sido fanático de Star Wars y deseaba contar una historia del pistolero galáctico.

El póster fue revelado en la convención y compartido rápidamente en las redes sociales, donde alabaron el afiche y creen que la serie será uno de los primeros éxitos de Disney+.

De hecho, Favreau escribió cuatro episodios completos de The Mandalorian antes de llegar a un acuerdo con Disney y Lucasfilm.

"Escribí cuatro de los episodios antes de llegar a un acuerdo, porque quería hacer esto, pero solo si querían hacer la versión que yo quería hacer. Había estado pensando en Star Wars desde que Disney adquirió Star Wars. Cuando trabajaba en Lion King, era un trabajo de tiempo completo durante algunos años, pero había mucho tiempo cuando tenía que estar disponible durante tres horas muy concentradas al día.

El modelo de TV me permitió ser productor ejecutivo [en Mandalorian], lo que me permitió, en mi propio tiempo, escribir todo. Es por eso que funcionó bien para Disney. Además, Disney + está emergiendo y existe la oportunidad de contar una historia que es más grande que la televisión, pero no tienes las mismas expectativas que un gran lanzamiento de vacaciones, que para mí no es eso tipo de Star Wars que sale de mí. El tipo de Star Wars que me inspira contar es algo más pequeño con nuevos personajes", finalizó Favreau

