Attack on Titan: ¡Increíble! Último capítulo del anime obtuvo calificación inédita

Tiene una legión de fans. El último episodio de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan), "Hero", logró no solo quedarse con el corazón de los fans, sino también con gran parte de ranking de popularidad de diversas páginas de seguidores.

Como les informamos anteriormente, Shingeki no Kyojin logró un puntaje casi perfecto para una película o serie en IMDb (Internet Movie Database), web dedicada a almacenar información sobre el séptimo arte y shows de TV.

El episodio tuvo una gran aceptación por parte de los fanáticos por la reaparición y algunas muertes de personajes; situaciones que dejaron al público sorprendido y a la expectativa por lo que sucederá en los próximos episodios. Tras el fin de "Hero", decenas de seguidores de Attack on Titan llenaron las redes sociales de sus puntos de vista sobre lo que fue esta entrega.

Pero las plataformas sociales no fueron las únicas que fueron testigos de la emoción de los seguidores del anime, sino también las páginas especializadas.

En My Anime List, el 96% de los votantes le dio a "Hero"un 5 de 5, mientras que el 96% de los usuarios de IMDb le dieron 10 puntos. El episodio 54 alcanzó la mejor calificación en Reddit Anime, desplazando incluso a populares series como Haikyuu y Gintama.