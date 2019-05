Akira: ¿De qué trata el manga de Katsuhiro Otomo? [VIDEO]

Una historia futurista escrita en el pasado podría ser la historia que tome por sorpresa la taquilla el próximo 2021. Akira confirmó su adaptación live action, pero ¿De que trata la obra del mangaka Katsuhiro Otomo?

Desde la ciudad Neo-Tokio, nace un salvador desde las calles. Una persona que podría ponerle fin a la opresión dentro de lo sobrenatural y la promesa de un futuro mejor sobre los falsos cimientos de la sociedad.

La historia se desarrolla en el año 2019 en Neo-Tokio, una ciudad reconstruida tras sufrir los devastadores efectos de una presunta explosión nuclear que desencadena la tercera guerra mundial. El gobierno ejerce un control represivo sobre la ciudad y experimenta sobre unos niños con poderes psíquicos latentes, aplicándoles fármacos para potenciarlos, estos contribuyen con predicciones para mantener la paz.

Kaneda y Tetsuo son miembros de una pandilla de motociclistas llamada "The capsules" que tienen entre otras aficiones participar en peleas callejeras contra otras bandas, enfrentándose continuamente contra otra pandilla llamada "The clowns" montados sobre potentes motos. En el manga, Tetsuo sufre un accidente causado por un extraño niño con aspecto de anciano (en el filme, era durante una pelea callejera en moto, en el manga, es mientras conducían de regreso a la ciudad). A partir de ese accidente, Tetsuo no vuelve a ser el mismo.

Los fanáticos del clásico manga de Akira ya cuentan los días para la llegada de la versión live action de la obra. Esta complementaría al filme de culto lanzado allá por 1988 con una increíble animación para su época. En ese sentido, Warner Bros ha revelado finalmente la fecha exacta del estreno de la película de Akira. Producida por Leonardo Dicaprio, la cinta verá la luz el 21 de mayo de 2021, según el propio estudio cinematográfico.

Tras la inclusión de Taika Waititi, conocido por dirigir exitosamente Thor Ragnarok, el proyecto parece ir viento en popa desde que la estrella de Hollywood, Leonardo Dicaprio, está a la cabeza del equipo de producción. Si bien aún no hay un reparto confirmado para la cinta, la creación del mangaka Katsuhiro Otomo podría contar con actores como Chris Evans o Gary Oldman según los últimos rumores de internet.

Sinopsis del Manga de Akira (1982 - 1990)

1988: El mundo está al borde de la destrucción absoluta. La tecnología avanzada fue la causa de una terrible explosión que desencadenó una guerra nuclear y devastó las grandes ciudades del planeta. Treinta años después, sobre las ruinas de Tokio, se alza la megalópolis de Neo-Tokio, una ciudad opresiva e inhumana cargada de problemas como el desempleo, la violencia, la droga y el terrorismo. Las sectas religiosas y los grupos extremistas, aprovechándose de la insatisfacción de los ciudadanos, cultivan el mito de Akira, un "niño cobaya" depositario de la "energía absoluta" cuya resurrección significaría para Japón el amanecer de una nueva era.

Akira (1988)

Esta versión de Akira parece que tendrá lugar en Neo-Manhattan en lugar de Neo-Tokyo. Este cambio está causando el mayor clamor entre los fanáticos en las redes sociales, y no es difícil entender por qué.

Production Weekly remarca que el proyecto está en “desarrollo activo” bajo el amparo de Leonardo DiCaprio como productor y la dirección de Taika Waititi.