Avengers: Endgame: 'Falcon' confiesa y revela cómo reaccionó Evans al grabar final

El estreno de Avengers: Endgame ha sorprendido al mundo entero, no solo porque es la historia que nos da información sobre la continuación o no de varios personajes en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), sino también por ser la película que cierra toda una fase en la pantalla grande de la marca.

A una semana de su estreno, fanáticos ya saben como terminó la cinta y qué actores y actrices no continuarán en el UCM. Sabiendo esto, Anthony Mackie, quien da vida a 'Falcon', reveló cómo fue la reacción de Chris Evans, los hermanos Russo y del resto del elenco de la cinta ante el final

ADVERTENCIA: ESTA INFORMACIÓN ES SPOILER

Sin duda alguna, uno de los grandes momentos y más emotivos de Avengers: Endgame ocurrió en la última escena, cuando nos enteramos del destino de Steve Rogers, Capitán América. Después de derrotar a Thanos y devolver a las Piedras del Infinito, Rogers (Chris Evans) viajó al pasado para pasar su vida con Peggy Carter (Hayley Atwell). De vuelta en la línea de tiempo principal, el personaje regresa, pero ahora como un hombre mayor. En la escena siguiente se puede ver como le entrega su escudo a Sam Wilson, también conocido como Falcon (Anthony Mackie).

Aunque Wilson finalmente se convierte en el Capitán América en los cómics, Mackie admite que no esperaba que la transición ocurriera en la pantalla grande. De hecho, Mackie afirma que no estaba al tanto del futuro de Wilson hasta que Evans le informó.

"Estábamos comiendo en su casa y él me dice: '¿Estás emocionado?' Y digo: '¿De qué estás hablando?' ", Recordó Mackie durante una entrevista con IMDb. "'¿No lo sabes?', respondió Evans para luego levantarse, salir corriendo de la habitación y volver con el guion de Avengers: Endgame. '¡Léelo!', le pidió.

Anthony Mackie confiesa cómo fue la reacción de Chris Evans



Continuó 'Falcon': "Y leí la escena, y me dije: 'Whoa', ambos lloramos. Bebimos. Nos reímos. Estoy muy feliz de haber tenido ese momento con Chris, no solo por decirme lo del escudo, sino por informarme con tiempo. Además, Anthony Mackie reconoció la importancia que tiene que un hombre afroamericano asuma el papel de Capitán América tras Avengers: Endgame.



"Significa mucho para mí que mis hijos vean al Capitán con esta imagen", dijo Mackie. "Ese momento no fue solo 'Hey, estamos actuando'". Fue más allá, cortaron y lloré. Y Chris lloró. Y los Russos lloraron. Y todos lloraron. Fue un día emocionante y lleno de lágrimas", agregó.