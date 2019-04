¿Un villano? Jim Carrey regresa al cine con nuevo personaje [FOTOS]

Tuvieron que pasar alrededor de 4 años para que podamos disfrutar del triunfal regreso de Jim Carrey al frente de la industria del cine. Con apariciones menores luego del fatídico destino de su ex pareja, el actor estaría a fin de afrontar los futuros retos de su carrera.

Anunciado como el villano de la película de Sonic the Hedgehog, finalmente tenemos un primer vistazo (filtrado) de la caracterización que Carrey nos dará del personaje.

Esta tarde se filtró gracias al usuario de Twitter SEBAbits la primera imagen del Dr. Eggman de Jim Carrey en la próxima película 'live action' de Sonic the Hedgehog. La caracterización del personaje incluye las icónicas gafas y el bigote de Robotnik. La mayor diferencia con el villano sería la presencia de cabello.

El actor ya sido expuesto con el look de la película una imagen del rodaje mediante una cuenta de Instagram. Luciendo una malévola sonrisa, también se dio a conocer el vehículo que utilizará Eggman dentro de la película.

Here is Jim’s haircut he posted on Instagram, citing it was for the role of Robotnik. This cut matches the rumored trailer image. pic.twitter.com/LmFDZFsvT7