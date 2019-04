Avengers: Endgame: Directores están trabajando en documental sobre Stan Lee

Joe y Anthony Russo, directores de Avengers: Endgame, están listos para la llegada al cine la próxima semana de la película de Marvel Studios, pero con el fin de la fase 3 en la pantalla grande, el dúo está mirando ahora hacia otros proyectos que podrían abordar en el futuro.

En una reciente entrevista, Anthony Russo afirmó que uno de sus próximos proyectos será un documental sobre el creador de gran parte del mundo Marvel, Stan Lee.

"Amamos a Stan Lee y creo que es increíblemente especial que Avengers: Endgame sea ​​su último cameo. Estamos fascinados por su vida; vamos a desarrollar un proyecto sobre su trabajo en Marvel", expresó Anthony Russo a Indo-Asian News Service, en su recorrido por China. "Pero todavía no estamos listos para presentarlo o hablar de ello. Es más bien un documental", agregó.

Cameos de Stan Lee

Dado el alcance de las contribuciones de Stan Lee a la cultura pop y la poca información que el director ha dado sobre el proyecto, no está claro si este será un largometraje o posiblemente una docuserie, ya que la imaginación de Lee ha inspirado a innumerables personas en todo el mundo durante décadas.

Comenzando con X-Men en el 2000, Lee tuvo un cameo en casi todas las películas de Marvel, incluyendo en la cinta de clasificación R Deadpool. Si bien el artista del cómic falleció el 12 de noviembre de 2018, su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel aun no ha acabado, se reportó que Stan Lee tendrá tres cameos póstumos, uno en Spider-Man: Into the Spider-Verse, Capitana Marvel , y Avengers: Endgame.