‘Star Wars: El Mandaloriano’: Nuevas fotos de la serie de Disney Plus

Con el reciente lanzamiento del tráiler de Star Wars: The Rise of Skywalker, Disney no ha dejado respirar a los fans de ‘La Guerra de las Galaxias’ con una serie de anuncios sobre la franquicia más popular de todo el espacio.

Desde el Star Wars Celebration, Lucasfilms anunció nuevos detalles de la trama e imágenes de ‘El Mandaloriano’, la primera serie ‘live action’ que tendrá Star Wars y saldrá de manera oficial por su plataforma Disney Plus en noviembre 2019.

La esperada serie abarcará la historia de un guerrero Mandaloriano de la misma raza que Jango y Boba Fett. Esta raza de orgullosos combatientes son uno de los pocos grupos equipados con tecnología capaz de hacerle frente a un Caballero Jedi.

Con la producción y guion de Jon Favreau, dirección de Dave Filoni y las actuaciones estelares de Pedro Pascal como ‘El Mandaloriano’, Gina Carano (‘Cara Dune’) y Carl Weathers (‘Greef’), se espera que esta nueva adición al universo de Star Wars conquiste la pantalla chica y compita directamente contra las producciones de Netflix.

