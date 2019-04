One Punch Man 2x01: 'Return of a Hero' ¿Qué pasó en el primer capítulo de la temporada 2?

One Punch Man temporada 2 llegó y los fans del anime están compartiendo sus primeras impresiones en rede sociales. Si bien el primer capítulo ya salió en Japón, los seguidores en Estados Unidos han logrado ver el episodio gracias a Hulu.

"Return of a Hero" nos trajo de nuevo a Saitama a la televisión donde paso a los spoilers. Si eres fanático de la historia de Madhouse, lee a continuación el resumen del capítulo.

ALERTA DE SPOILER

El episodio empieza con Genos y Saitama caminando por la calle. El luchador se distrae cuando ve un juguete. En el fondo, se muestra una figura encapuchada que lleva una gorra de béisbol 'K'.

Aparece un villano reptil, el personaje misterioso detiene al villano y resulta ser un héroe llamado Rey. Él es una leyenda. La multitud lo aplaude y el enemigo se disculpa.

Genos y Saitama se preguntan acerca de la presencia de King, y son interrumpidos por un villano llamado G4 quien aparece para desafiar a King. El poder del enemigo es liberada y se enteran de que la organización fue quien construyó a este personaje.

El cyborg analiza a G4 y dice que es una amenaza de 'nivel Demonio' y probablemente más poderoso que él. Su miedo es evidente y prefiere no meterse en la pelea. Al parecer no es un héroe de la Clase S.

One Punch Man 2x01

King huye y Saitama observa desde un lado. Saitama irrumpe en el apartamento de King. Hablan de juegos. Genos sigue luchando contra G4. El villano luego revela su verdadero cuerpo, es uno más pequeño; Saitama y King siguen jugando.



Un villano en forma de ave aparece y vuela al apartamento de King. Saitama detiene al monstruo, y King no puede ocultar su miedo. El cyborg y G4 siguen luchando. Saitama hace memoria y recuerda que King ha estado en todas las batallas de One-Punch Man. Terminó siendo su gran salvador.

Saitama saca el pájaro con un solo golpe y King se da cuenta de que es One-Punch Man, pero no lo reconoció sin pelo. King comienza a llorar y se disculpa con su salvador.



El héroe le dice que él puede ser más fuerte. Se ve a Genos reuniéndose con su médico, y el cyborg pide que lo actualicen con las partes del villano. El médico le advierte al hombre máquina que no lleve las cosas demasiado lejos y él admite que no ha oído nada sobre el ciborg que mató a su familia, y el médico está preocupado de que el hombre actuará de manera precipitada alrededor del asesino.



Sitch dirige una reunión de emergencia de villanos. Esto no es una trampa según él, y se muestran una gran cantidad de héroes de alto rango. Tres héroes de Clase A se ven enfocados, pero los villanos quieren saber dónde está Saitama. Un hombre interrumpe la reunión para arruinarla.