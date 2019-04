The Walking Dead 9x16: personaje clave regresó en final de temporada [VIDEO]

The Walking Dead 9x16 le puso punto final a una nueva entrega de la serie de zombies. Tras los acontecimientos en The Walking Dead 9X15: 'The Calm Before', los 'sobrevivientes' tuvieron que continuar su camino a Hilltop tas la intromisión de Alpha y los Susurradores en la 'feria'.

Como vimos en The Walking Dead 9X15: 'The Calm Before', un grupo de sobrevivientes salió a patrullar fuera del 'reino' para vigilar y proteger al resto de sus compañeros que están disfrutando de la 'feria'. El equipo estaba conformado por Carol, Daryl, Michonne, y Yumiko, quienes terminan en las garras de Alpha. Antes de ser liberados, ella les recuerda que no deben meterse con su grupo y se revela cómo 10 personajes fueron asesinados.

SPOILER DE The Walking Dead 9x16

El episodio empieza con Ezekiel relatando cómo el 'Reino' cayó y dejó de lado sus mejores tiempos; a la par vemos algunas escenas como las calderas colapsando, o el mensaje en la pared agrietada. Para darles una mejor vida, y poder sobrevivir a la tormenta que se aproxima, Ezekiel decide que deben viajar hasta Hilltop y refugiarse.

A pie y tratando de surcar el mal tiempo, vemos al grupo viajando por carretera rumbo a Hilltop. Durante varios minutos, The Walking Dead nos presenta una escena sombría y teniendo a la nieve de protagonista.

Alexandria

Rosita y Gabriel tratan de hacer funcionar un calefactor con una batería, pero no tienen éxito. Gabriel sugiere que se 'pueden dar calor mutuamente', pero Rosita se avergüenza, y le dice que el bebé los está escuchando.

Por otro lado, Eugene comunica que el frío será cada vez mayor por la tormenta, por lo que deben aplicar el protocolo frente a tormentas, es decir, reunir a la población y mantener un lugar caliente. Gabriel dice que si van a hacer eso, entonces tendrán que liberar a Negan.

Tensión entre Ezekiel, Daryl y Carol

Mientras viajan, Ezekiel le pregunta a Daryl si ya tiene planes de qué hará después de llegar a Hilltop, Daryl le dice que no. Ezekiel le comenta que con Carol quieren comenzar desde cero en Hilltop, y sería mucho más fácil sin él con ellos.

Negan es liberado

En Alexandria, las familias se agrupan dentro de una de las casas con una chimenea para sobrevivir el frío. Vemos que Negan ya ha sido liberado y se encuentra con Rosita, Gabriel, Eugene, Judith, Rick Jr., Siddiq y otros personajes.

Judith mira por la ventana, y Siddiq le dice que no se acerque tanto. Negan le pregunta si aún está preocupada por el perro, y ella le dice que Daryl le encargó que lo cuidara, pero que ya no sabe dónde está. Negan les dice que hay un olor extraño, Eugene mira hacia la chimenea y no alcanza a advertirles. Cae nieve por la chimenea y apaga el fuego. Debido a esto, deben ejecutar un plan de contingencia, y cambiarse a otro lugar.

El inesperado regreso

En la escena final vemos a Ezekiel hablando por radio con Judith. Cuando ambos terminan de charlar, se alejan de sus respectivas radios, y se escucha alguien hablando con interferencia, pero no hay nadie para escucharlo. Si bien no dice su nombre o se muestra el rosto de la persona que habla, fans especulan que puede ser Jadis o, e el mejor de los casos, Maggie.