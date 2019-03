Netflix: serie de Jurassic World podría estrenarse en la plataforma

Jurassic Park, la famosa saga creada por el cineasta Steven Spielberg, es una de las franquicias más famosas del cine la cual ha sido vista en todo tipo de mercadería, la cual incluye, videojuegos, juguetes, cómics, etc.

Sin embargo, existe un solo formato en la cual la saga no ha sido explotada y esta es la televisión. Algo que Netflix quiere aprovechar para estrenar una temporada que contará las aventuras de los gigantescos reptiles.

Un rumor apunta en que el gigante de streaming tiene planeado producir un spin-off de Jurassic World en formato de serie.

Esto se debe a que varios usuarios encontraron una lista de proyectos donde se puede observar una que tiene el título 'Jurassic World: Camp Cretaceous'.

@ChrisLikesDinos Saw "Jurassic World: Camp Cretaceous" as a title suggestion on Netflix. I don't know much about how Netflix works, so any idea as to why it's showing up here? pic.twitter.com/ck5OrS8dGE