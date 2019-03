Avengers Endgame: fans destruyen a Marvel porque Capitana Marvel usa maquillaje

El tráiler de Avengers Endgame ha generado mucho revuelo. El pequeño adelanto brindado por Marvel ha generado criticas muy positivas, sin embargo un pequeño grupo de personas se ha molestado mucho por el aspecto de Capitana Marvel. En el vídeo se puede ver a Brie Larson (Carol Danvers) con maquilaje.

Sin duda alguna, ha sorprendido ver a Capitana Marvel con labios rojos, ojos delineados y pómulos colorados. En su película individual se le vio libre de maquillaje. Carol Danvers aparece junto a Thor y la Viuda Negra en el tráiler de Avengers: Endgame.

En la siguiente publicación en Twitter se puede observar como un usuario indica: "Capitana Marvel está luciendo maquillaje en un tráiler oficial. ¿Por qué? ¿Por qué ella necesita maquillaje para proteger el mundo?".

@Russo_Brothers Captain Marvel is wearing make-up on an offical trailer, Why? Why does she need makeup to protect the universe? — 딩류 (@BLESSO12O) 14 de marzo de 2019

En otra publicación, un usuario ha compartido un meme con la leyenda de "Capitana Marvel no necesita nada de maquillaje". En la imagen se puede leer: "Si maquillaje es lo que ustedes quieren, úsenlo ustedes", acompañada de una imagen de los hermanos Russo, directores de la película Avengers: Endgame.

En otro tuit se puede leer "¿Por qué, por qué Carol tiene que usar maquillaje? No soy muy fan de este 'look'?

"Por qué parece que Capitana Marvel está lista para la audición de una telenovela? Supongo que estar en el espacio te da muchos consejos de maquillaje" Cita otra publicación en la red social Twitter.

Why does #CaptainMarvel look like she's getting ready to audition for a soap opera?



I guess being in space gives you lots of hot makeup tips! pic.twitter.com/DYbfwBYkcN — Hobo Fett (@pantster) 14 de marzo de 2019

Aunque hay otros personajes femeninos de Marvel como Peggy Carter o Natasha Romanoff que usan maquillaje, los usuarios han comentado que el personaje Capitana Marvel no le gusta el maquillaje en los cómics.