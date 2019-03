Netflix: Capitana Marvel y The Umbrella Academy estarían conectadas de una extraña manera

Un gran crossover que ni siquiera los más fans hubiesen imaginado. Ambas son dos franquicias totalmente diferentes, por un lado está una de las series más vistas en Netflix, mientras que por otro, la película con mayor taquilla del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

¿De cuáles estamos hablando? The Umbrella Academy y Capitana Marvel. Sin embargo, más de uno se preguntará qué tienen de común estos dos títulos pues al primer vistazo no se le puede encontrar nada. Es por ello que, la cuenta oficial de Netflix decidió salir a aclarar esto.

Como recordarán, el primer episodio de The Umbrella Academy cuenta cómo nacieron 43 niños especiales. "En la duodécima hora del primer día de octubre de 1989..." narra el locutor en off, sin embargo, lo curioso de todo esto es que las madres no estaban embarazadas cuando empezó el día.

Es acá cuando Netflix hace la conexión de su serie con Capitana Marvel. ¿A qué se debe? La actriz que interpreta a la heroína, Brie Larson, nació un primero de octubre de 1989. "Sorry, Luther. Ella es la #1", expresó la plataforma de streaming en su cuenta principal de Facebook.

Los miles de fanáticos de ambas franquicias pensaron que se trataría de una broma, sin embargo se dieron dieron con la sorpresa que Brie Larson realmente nació en esa fecha. En ese momento se preguntaron, ¿es una niña especial al igual que los otros personajes de The Umbrella Academy? ¿será la número 1?

Capitana Marvel sigue rompiendo récords en la taquilla mundial, convirtiéndose en el sexto mejor estreno de todos los tiempos con 455 millones de dólares.

