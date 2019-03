'Us' cuenta con una aprobación del 100% en Rotten Tomatoes

Rotten Tomatoes, la conocida página de web que reúne las críticas de películas y asigna puntajes, le dio un 100% a Us, la cinta dirigida por Jordan Peele (Get Out).

'Us' o 'Nostros', como es conocida en Latinoamérica, es una de las cintas más esperadas por los fanáticos del terror, que confían en que Peele haga un buen trabajo como en su primera producción.

Get Out ganó el Oscar a mejor guion original y tuvo una recaudación de 255 millones de dólares sobre un "modesto" presupuesto de 4,5 millones.

'Us' se estrenó el último fin de semana en parte de Estados Unidos y un total de 39 críticos escribieron sus opiniones que fueron recopiladas en Rotten Tomatoes, que le asigno una marca de 100%.

"La dirección aquí es francamente magistral, la cámara se sacude y se balancea con un propósito definido. Cada fotograma está lleno de detalles, ya sea una cola de milano temática o una figura turbia que corre hacia la periferia", indicó Randall Colburn

"¡Maldición del segundo año, maldita sea! ¡Jordan Peele trajo algo más grande y más audaz a la mesa!", escribió emocionada Hannah Hoolihan.

Este sería el segundo éxito para Jordan Peele, quien podría competir nuevamente en los Premios Oscar del próximo año.