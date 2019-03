My Hero Academia: Manga rinde un genial tributo al cómic de ‘Batman: The Killing Joke’

Boku No Hero Academia (My Hero academia) es uno de los animes y mangas más vendidos del momento, por eso no es ninguna sorpresa que tenga miles de fanáticos no solo en Japón, sino que también en distintas partes del mundo. Al tratarse de un manga del género shonen con temática de héroes, tenía que pasar que en algún momento se llegará a usar alguna referencia sobre otra obra.

Este ha sido el caso en el comienzo de un nuevo arco en My Hero Academia en donde se ha hecho la presentación de un nuevo villano que apunta a poner difíciles las cosas para Midoriya y sus compañeros de la clase 1-A. La introducción de este nuevo personaje no solo ha fascinado a los fanáticos del anime y manga, sino que también ha llamado la atención de los amantes de los comics, ya que se ha hecho referencia a una obra bastante conocida que es de su gusto.

El último capítulo del manga Boku No Hero Academia (My Hero Academia), ha presentado a un nuevo personaje, que tal parece será el nuevo villano de temporada. Se trata de Detnerat, un hombre que conduce una compañía que produce productos para la vida cotidiana, pero que busca adentrarse en el mercado de la fabricación de equipos para héroes. Aunque por su apariencia se le nota como una persona tranquila y alegre, se nos termina revelando que este sería uno de los descendientes del villano conocido como Destro y que lidera una organización criminal.

Pero lo que ha llamado realmente la atención de los fanáticos ha sido la forma en que este nuevo personaje se introduce a sí mismo, ya que por los gestos y diálogos que tiene, hace recordar en todo momento a uno de los villanos más icónicos del universo de Batman, nos referimos al Joker, para ser mas exactos, a una de las escenas apreciadas en ‘Batman: The Killing Joke’.

Te dejamos a continuación la comparación del manga y el comic para que saques tu propia conclusión.

Boku No Hero Academia es un anime que fue estrenado en el año 2016. Fue dibujado por el japonés Kohei Horikoshi y ha logrado situarse en varias ocasiones en el primer lugar de las encuestas en la revista Weekly Shonen de la editorial Shueisha.

Narra la historia de un mundo donde de un momento a otro las personas empiezan a obtener diversos poderes, terminando así con más 80% de la población con algún tipo de poder. Sin embargo aún hay casos de personas que nacen sin algún tipo de particularidad, es este el caso de ‘Deku’ el protagonista, quien pese a no tener ningún poder, luchará por convertirse en un héroe.

