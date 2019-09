Shazam: Esta será la fecha en que lanzarán el segundo tráiler de la película

Shazam es otro de los estrenos que es muy esperado de cara al 2019, sobre todo porque el universo DC, dejó una buena impresión con Aquaman, llegando a cifras únicas hasta el momento, en lo que se refiere a ese universo cinematográfico. Así que más de uno se está preguntando por el segundo tráiler de la película.

Es por ese motivo, que para no dejar de tener interacción con los fanáticos, el director de la cinta, David F. Sandberg, confirmó en sus redes sociales que el segundo tráiler de esta película llegará el próximo lunes 4 de marzo, por lo que seguramente nos sorprenderán con más imágenes que nos den una mejor idea del filme.

Aunque no todas las noticias han sido tan positivas en la semana para Shazam, porque si bien los fanáticos la están apoyando, hay otros que intentan enfrentar a esta película contra la de Capitana Marvel, por lo que no tuvo mejor idea el actor que lo interpreta, Zachary Levy, que hacer un pedido a todos ellos.

“Para cualquier que piense que me está haciendo un favor, o le está haciendo un favor a Shazam, no lo está haciendo”, fue lo que dijo el actor, haciendo referencia que antes el héroe era llamado ‘Capitán Marvel’, por lo que no es motivo para que las dos cintas estén enfrentadas.