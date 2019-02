'Rocketman': la cinta autobiográfica de Elton John protagonizada por Taron Egerton [VIDEO]

Luego de gran acogida que tuvo 'Bohemian Rhapsody', la cual le valió cinco importantes nominaciones dentro de los premios Oscar 2019 que se llevarán a cabo este domingo, aparece otro biopic para que promete ser uno de los preferidos del público.

'Rocketman', es el nombre de la cinta que explora la figura de Elton John de la mano de Dexter Fletcher. Protagonizada por el artista británico Taron Egerton, el cual ha sorprendido a la propia estrella musical con su impresionante transformación e interpretación del personaje, tanto física como vocal, pues será la voz del actor la que escucharemos en todas las canciones.

El productor musical Giles Martin comentó que Elton John, autor de éxitos como 'Your Song', aprobó la interpretación de Taron Egerton, afirmando que no había oído a nadie cantar sus canciones mejor que el protagonista de la cinta, y contar con un intérprete de esa calidad es un plus para la película.

Los fanáticos del artista podrán disfrutar de ‘Rocketman’ el próximo 31 de mayo, con un reparto que incluye, además de Egerton, a figuras como Richard Madden, Bryce Dallas Howard y Jamie Bell. Solo nos queda esperar por sir Elton John.

Mira el tráler oficial de 'Rocketman', la cinta sobre la vida de Elton John