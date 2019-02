El narrador de cuentos: la serie regresa con nuevos capítulos

¡'El narrador de cuentos' vuelve! Así lo informó el portal Deadline. 'The Storyteller', nombre original de la serie, regresará con nuevos episodios, aunque no se sabe si será a través de un canal de televisión o por medio de una plataforma de streaming.

Según indicó el conocido portal, 'El Narrador de cuentos' regresará bajo la producción de Neil Gaiman en asociación con The Jim Henson Company.

Además, se supor que Gaiman desea tener la mayor audiencia posible, es por eso que se encuentra ocupado en reuniones con distintos servicios de streaming o televisoras que quieran estrenar en proyecto.

Neil Gaiman se animó a hablar sobre el conocido show y su protagonista conocido simplemente como 'El narrador'.

"Parte de lo que me fascina de 'El Narrador de Cuentos' es lo que no sabemos", ¿Quién era el Narrador? ¿Por qué contaba estas historias? ¿Era un duende, qué tipo de criatura? Lo que me encantaría hacer es una historia interna que sea tan larga como la historia externa", expresó entusiasmado Gaiman.

También agregó que la nueva serie abordará más sobre la vida del narrador y que este contará historias prohibidas, en donde el narrador interactúe más con los hechos que ocurren en la serie.



"Vamos a descubrir mucho sobre quién es el narrador de historias, vamos a descubrir cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos. Vamos a comenzar en un reino del norte donde las historias están prohibidas y donde el hecho de contar una historia puede hacer que te encarcelen o ejecuten. Si pones a un narrador en esa situación, las cosas deberían comenzar a interactuar", finalizó.

El Narrador de Cuentos

La serie se estrenó el 15 de mayo de 1988 por el canal HBO y tuvo al desaparecido actor John Hurt en el papel de 'El Narrador'.

La serie contaba con episodios de 24 minutos cada uno y no fue hasta principios de los 90 en que llegó a América Latina y se hizo popular en nuestro país.