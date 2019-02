Avengers Endgame: Thanos usará una espectacular armadura según spoiler

Hasta el momento, solo han habido dos avances de Avengers: Endgame. El misterio que rodea a la película es tanta que, apenas los fans no saben absolutamente nada. Sin embargo, se han estado filtrando algunas imágenes que muestran la apariencia que tendrá cada héroe y, en esta oportunidad, el que tendrá Thanos.

Es sabido que el merchandising está por encima de las películas, pues siempre sacan líneas de juguetes o pósters oficiales donde hacen revelaciones importantes en la trama. Ya se ha visto, por ejemplo, los trajes cuánticos que tendrán Iron Man, Capitán América y demás, despertando la teoría de los posibles viajes en el tiempo.

En Avengers: Infinity War, apenas vimos a Thanos con su clásica armadura que usa en los cómics. Los fans se quedaron un poco disgustados por esto, sin embargo, quedarán más que felices al ver que el titán lucirá su traje en la mayor parte de Anvengers: Endgame donde enfrentará a los héroes.

El último vistazo que tuvimos del titán es descansando en un planeta desconocido, luego de haber chasqueado los dedos con el 'Guantelete del Infinito', aniquilando a la mitad de la población. En esa escena, se puede ver que la armadura estaba encima de un espantapájaros, como en los cómics.

Sin embargo, para esta última entrega de la Fase Tres del UCM, Thanos hará uso de su traje y no solo eso, pues le hará algunas mejoras para enfrentar a los héroes, quienes buscarán resarcir los daños hechos provocados por el titán.

No es la primera vez que la línea de juguetes revela spoilers importantes para Avengers: Endgame y aquí podrás ver al titán con su armadura.

[SPOILER]



first look da action figure do Thanos com a armadura completa em #AvengersEndgame pic.twitter.com/KIhh3CW7UO