Daredevil: Netflix la canceló, pero Hulu afirma que puede grabar cuarta temporada

Ahora que Hulu está expandiendo su relación con Marvel, fanáticos piden en redes sociales que acoja las series que Netflix no quiso renovar, como Daredevil y Luke Cage.



La serie, que nos cuenta la historia de Matt Murdock (Charlie Cox) como el personaje de traje rojo, se quedó tan solo en la tercera temporada, por lo que varios quedaron sueltos. Esto estaría motivando a los accionistas de Hulu a ver con buenos ojos al personaje de Marvel.

Craig Erwich, vicepresidente de contenidos de Hulu, al ser consultado sobre Daredevil y otras series canceladas, que su empresa estaría ampliamente dispuesta a retomarlas tras haber salido de Netflix.

Daredevil tercera temporada en Netflix





"Marvel tiene muchos títulos en los que estaríamos interesados, si bien por el momento no confirmamos nada, es algo en lo que estamos interesados", dijo, cuando el portal The Wrap le preguntó si Hulu tendría interés en revivir uno de estos shows.



"Solo depende de cuando estén listos, y quién, lo más importante, estará detrás de estas cosas", agregó.



En el último año, Netflix canceló tres de sus series bajo el sello Marvel TV: "Daredevil", "Iron Fist" y "Luke Cage". La segunda temporada de "The Punisher" si bien debutó en enero, esto no confirma que su historia siga en el servicio de streaming. Por el momento la única que sigue, sin mayor información sobre su renovación es "Jessica Jones".



La información entorno al posible trabajo de Hulu con Marvel está acompañada también de los proyectos que tiene Disney con la empresa de comics. Como se sabe, la compañía de entretenimiento está preparando su aplicación donde albergará sus mejores títulos y los que ha contratado a Marvel TV, entre los que destacan Loki, Vision, Scarlet Witch, Falcon y The Winter Soldier.