Spiderman Far From Home: ¿La película está situada antes o después de Avengers Endgame?

Si eres de los que no siguen atentamente el desarrollo en el ciclo de noticias en el Universo Cinematográfico de Marvel, podría haberte confundido el hecho de ver el tráiler de Spider-Man: Far From Home, pues como se recuerda, Peter Parker muere al final de Avengers: Infinity War, por lo que te vamos a contar dónde se ubica esta cinta.

Otro dato es que aparentemente en Avengers: Endgame, Peter regresa a la vida, sin embargo, esta cinta aún no se ha estrenado. Según lo que mencionó el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, esta cinta, Spider-Man: Far From Home, tiene su lugar después de esta cuarta entrega. Estas declaraciones las dio, tras el estreno de Infinity War.

El mismo Feige señaló que en la cinta veremos a Peter muy contenido por las consecuencias que dejó los eventos de la tercer y cuarta película de Avengers. “¿Cómo es intentar regresar a la vida normal después de lo que sucedió en esta película? No sin mencionar lo que sucede en la siguiente película”.

“Es divertido ver eso, porque él puede representar, sabes, el mundo como un todo, mientras intentan seguir adelante. Y puedes hacerlo de una forma en que tiene un tono único y diferente que, ciertamente, las dos películas de Avengers que la gente está a punto de ver”, dijo.

Kevin Feige también se refirió a la cualidad de hombre común de Peter como un factor importante par ala que sería la primera entrega después de los eventos que amenazaron al universo mostrados en Avengers: Endgame.

“Él es uno de nosotros. Él es entre comillas, una persona normal, vive una vida normal, con un ambiente normal, quien, sabes, tiene estos poderes y quien es expuesto a estas cosas extraordinarias”, señaló Feige.

También añadió, “amamos cómo los eventos de Civil War, tan dramáticos, intensos y complejos políticamente que son, amamos cómo Peter lidió con esto. Y cómo lidió con esto es, el fue e intentó regresar a una vida normal”.