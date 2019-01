Dragon Ball Super: Broly está primera en taquilla y desplazó a Aquaman en México

Dragon Ball Super: Broly fue estrenada en los cines de México el viernes 11 de enero. En pocos días se ha vuelto la película más exitosa de la franquicia y en sus tres primeros días recaudó 123.6 millones de pesos mexicanos, es decir 6.5 millones de dólares. Tal es su éxito que sacó a Aquaman del primer lugar nacional.

A pesar de eso, no logró ganarle a Aquaman en número de asistentes en las salas de cine de todo el país. Consiguió tan solo 2.3 millones de boletos vendidos aseguró la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE) esta mañana.

Las otras dos películas estrenadas en los cines de México fueron ‘Belzebuth’, que recaudó 13.3 millones de pesos mexicanos y quedó en quinto lugar, y la película animada ‘El príncipe encantador’ que obtuvo el noveno puesto con 7.94 millones de pesos mexicanos.

La película que obtuvo el segundo lugar, ‘Jefa por accidente’, no logró recaudar ni la mitad que Dragon Ball Super: Broly obtuvo. Sus ingresos fueron de 30.8 millones de pesos mexicanos.

En el resto de Latinoamérica la película también obtuvo el mismo resultado. En Perú logró obtener un récord de asistencia como la película más vista en la historia con 120 mil entradas vendidas. Llegó a superar al último filme de Marvel, Avengers: Infinity War. Dragon Ball Super: Broly logró recaudar un total de 20 millones de dólares en toda la región según el portal Comicbook.

My Brohan! Fox's DRAGON BALL SUPER: BROLY shot up $20M overseas this weekend, $54M total. Mexico debuted with $6.5M--41% higher than RALPH BREAKS THE INTERNET.