Películas 2018: Infinity War vs Asu Mare 3 ¿Cuál fue la más vista en Perú?

Durante 12 meses, las distribuidoras de cine locales presentaron sus mejores propuestas en las salas nacionales.

Con géneros que van desde el terror, acción, comedia y drama, el público peruano posicionó entre sus favoritas a dos en especial, Avengers: Infinity War vs Asu Mare 3. ¿La película de Marvel pudo contra la comedia de Carlos Alcántara?

Según la lista publicada por el especialista Maykoll Calderón a través de sus cuentas en redes sociales, la producción donde aparecen los superhéroes de Marvel logró llevar a las salas del Perú a 3,138,943 espectadores en total.

En segundo lugar, y no menos importante, la película protagonizada por Carlos Alcántara congregó a más de 1,938,053 espectadores en su tiempo se exhibición.

Pero estas cintas no fueron las únicas. En el ranking también se nos adiciona a largometrajes de la talla de "Jurassic World: Fallen Kingdom" (1'802,151 espectadores), "Increíbles 2" (1'776,909), "Hotel Transylvania 3" (1'719,543), "Jumanji: Welcome to jungle" (1'543,755), "Venom" (1'397,609), "Black Panther" (1'366,555), "The Nun" (1'326,577) y "The Meg" (1'220,075).

En cuanto a cintas peruanas, independientes a Asu mare 3, nombres como "Locos de amor 2" (882,937 espectadores), "No me digas solterona" (868,482), y "Utopía" (565,045), también fueron parte de la lista de la taquilla anual.

Por otro lado, pese a la popularidad que obtuvo en redes, la película Bohemian Rhapsody obtuvo (752,185), Aquaman (559,387) y Deadpool (1,034,627).