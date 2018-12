Venom: Guionista no descarta a Spiderman en la secuela [VIDEO]

Venom fue un éxito en la taquilla mundial, por tal motivo Jeff Pinkner (uno de los guionistas de la cinta) anunció esta mañana que la secuela se encuentra en desarrollo.



Si bien Pinkner ha sabido guardar el secreto, lo cierto es que en una de sus declaraciones confirmó que la segunda parte se encuentra en marcha.

"No puedo decir otra cosa que no sea que está sucediendo. No la estoy escribiendo, por ahora", afirmó el guionista.

Aunque no hay una fecha exacta del estreno, se sabe que el villano de la cinta será Carnage, como se pudo ver en las escenas post créditos.

Sin embargo, no sería todo ya que Pinkner también dejó en claro que Spiderman aparecerá de alguna forma en Venom 2.

"Sin revelar nada que no deba, no es imposible una futura película de Venom donde Spider-Man tenga un papel significante. Creo que es justo decir que todos los involucrados estarían muy emocionados por una película de Spider-Man y Venom".

Esta es una buena noticia para los miles de fanáticos que pedían al trepamuros en la película de Venom. No obstante, no se sabe si este sería el mismo Spidey que interpreta Tom Holland o se crearía uno exclusivo para que se una al universo de Venom.

Lo que sí está confirmado es que Tom Hardy ha firmado por tres películas más del simbionte, aunque esto dependa del éxito de la futura secuela. Como siempre la última palabra la tendrán los fanáticos.