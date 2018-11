Bohemian Rhapsody: Brian May, integrante de Queen, pide el Oscar para Rami Malek

Al parecer la actuación de Rami Malek como Freddie Mercury no solo le gustó a Brian May, guitarrista de la banda Queen, sino le fascinó.

En 'Bohemian Rhapsody', biopic del grupo británico y que ha conseguido ser un éxito mundial, Malek ha mostrado una mimetización exacta con el cantante al que da vida. Esto no solo ha encantado a fans, sino también a sus ex compañeros de grupo. ¿Qué fue lo que dijo May sobre el actor?

Empezando con el aspecto físico, pasando por los movimientos y terminando con la nostalgia que logró generar, Rami Malek ha sabido traer de vuelta a la leyenda del pop. Pero si el público y la crítica han alabado su buena interpretación, los ex compañeros de Freddie Mercury han apreciado su talento.

En una reciente entrevista, Brian May se refirió al trabajo de Rami Malek y dijo que fue muy convincente en la pantalla. En otro momento, el músico pidió el premio Oscar para el protagonista de “Mr. Robot”.

"Es increíble. Sin duda estará en la lista de nominados para los Oscar y también merecerá llevárselo. Él estaba tan metido en Freddie hasta el punto en el que comenzamos a pensar que era él. Realmente impresionante", declaró Brian May para Press Association.







De conseguir ser nominado por Bohemian Rhapsody, Rami Malek sumaría uno de los reconocimientos más importantes de su carrera, eso sí, para lograrlo tendrá que pelear la tanda con grandes figuras de Hollywood como: Bradley Cooper (Ha nacido una estrella), Christian Bale (El vicio del poder), Ryan Gosling (First Man: El primer hombre) o Viggo Mortensen (Green Book).