Breaking Bad: Bryan Cranston quiere retomar el papel de Walter White para la película [VIDEO]

Los fanáticos de Breaking Bad aún no pueden creer que la serie tendrá una versión cinematográfica, la cual continuará la historia original.

Hace unos días se supo que Vince Gilligan preparaba la cinta. Sin embargo, existen muchas interrogantes alrededor de la producción de AMC.

Una de ellas era la participación de Bryan Cranston, quien dio vida a Walter White en la conocida serie. El actor dejó en claro que no tendría inconveniente en retomar el papel que le dio fama.

Las declaraciones las realizó en el programa The Dan Patrick Show, donde el presentador le preguntó si estaría dispuesto a reaparecer con su personaje.

"Lo haría, lo haría. Absolutamente. Si Vince Gilligan me pidiera que lo hiciera, claro, absolutamente", dijo el actor.

Aunque al principio de la entrevista dejó en duda su participación con las siguientes declaraciones:

"Parece que hay una versión cinematográfica de Breaking Bad, pero honestamente ni siquiera he leído el guión ... No he recibido el guión, no lo he leído. Así que hay dudas sobre si veremos o no a Walter White en esta película", admitió Cranston.

También tuvo palabras de elogio para Vince Gilligan: "Es un genio y es una gran historia. Y hay muchas personas que sintieron que querían ver una conclusión en algunas de estas historias que quedaron abiertas".

"Y por lo que sé, esta idea profundiza en eso, al menos en un par de personajes que no completaron su viaje", reveló el intérprete.

Lo poco que se sabe de la cinta es su duración, la cual será de dos horas aproximadamente. Además, no se sabe si se estrenará en los cines o la televisión.

A continuación, los dejamos con la entrevista, que se encuentra en YouTube.