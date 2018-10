Sabrina llegó a Netflix, pero fans están descontentos con uno de los personajes

Sin duda alguna, la serie Los 10 capítulos de The chilling adventures of sabrina o conocida en esta región como “El mundo oculto de Sabrina”, se han robado toda la atención de los usuarios del servicio de streaming.

Con la mayor parte de los personajes originales, la tía Zelda, Hilda, Harvey y obviamente Sabrina en su historia, son varios los fans que están contentos por los nuevos capítulos. Pero si bien la nueva serie, muy distinta a la exitosa 'Sabrina, la bruja adolescente' de los 90, utiliza la nostalgia para poder llegar a más televidentes, uno de los integrantes del elenco al parecer no ha sido del agrado de los usuarios de Netflix; hablamos de Salem.

Como ya se había anunciado, “El mundo oculto de Sabrina” conservaría ciertos personajes, pero no necesariamente la misma trama. Este detalle sería el que afectó a Salem, ya que para esta versión sus irónicos y certeros comentarios no podrán ser escuchados ya que el gato no habla, como sí lo hacía su versión de los 90.



¿Por qué el gato de Sabrina no habla en la versión de Netflix?

Al parecer la respuesta es sencilla. En los 90, Salem era un brujo que había sido castigado y condenado a vivir en el cuerpo de un gato. Por el contrario, en 'El mundo oculto de Sabrina', el gato es en realidad un ‘familiar’ de la bruja, es decir, un duende al que ella misma convocó para que la acompañe y la ayude, y solo puede hablar en su forma original.







Recordemos que solo se ha puesto al aire la primera temporada de la serie de Netflix, por lo que no sería raro ver que este aspecto en el personaje cambie.