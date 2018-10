Netflix: Conoce a Salem de 'El Mundo Oculto de Sabrina' [FOTOS]

Netflix estrenó 'El Mundo Oculto de Sabrina', por tal motivo horas antes de emitir el primer capítulo de la serie se realizó la premiere en Los Ángeles y un conocido personaje fue de los más aclamados.

Se trata de Salen, acompañante de la bruja adolescente, Sabrina, quien se presentó en la ceremonia robando la atención de todos los asistentes, quienes recordaron los momentos cuando Melissa Joan Hart era la protagonista de la famosa sitcom.

Como puede verse en las imágenes, el felino no es parecido al visto en la serie clásica, su pelaje no es totalmente negro y no es representado por un animatronic.

Además, se observa que posa tranquilamente para las cámaras, lo que hizo pensar a los asistentes si en verdad es un brujo en el cuerpo de un felino. Tal como se mostraba en la serie.

'El Mundo Oculto de Sabrina', será el reboot de 'Sabrina la Bruja Adolescente'. La nueva serie contará con un enfoque más oscuro y aterrador que la original, dejando de lado la comedia.

Protagonizada por Kiernan Shipka (Mad men), esta adaptación nos mostrará a una Sabrina que lucha por reconciliarse y equilibrar su doble naturaleza (mitad bruja, mitad mortal), mientras lucha contra fuerzas del mal que amenazan a su familia y al mundo que habitan los humanos.