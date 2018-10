Spiderman Far From Home: Filtran imágenes de Jake Gyllenhaal como 'Mysterio' [FOTOS Y VIDEO]

Las filtraciones de la película Spiderman: Far From Home no paran. Tras las últimas imágenes en donde se veía al 'amistoso vecino' con un misterioso traje negro, ahora se suma la última serie de imágenes en donde el protagonista es Jake Gyllenhaal.

En las fotografías subidas en la cuenta de Twitter de Red Legacy, se puede apreciar al actor vestido con el traje de Mysterio, el villano que tendrá que enfrentar Spiderman en su nueva película.

Además, se filtró un video de las grabaciones hechas en República Checa, en donde (según rumores) se aprecia el final de la película, ya que el personaje de Jake Gyllenhaal es detenido tras ser derrotado por Spidey.

Y aquí le tenemos: #JakeGyllenhaal enfundado en el traje de #Mysterio durante el rodaje de #SpiderManFarFromHome. A continuación os dejamos un vídeo, pero en el siguiente tweet tenéis un par de imágenes con mayor detalle.pic.twitter.com/CicF18yFKZ — Red Legacy (@RedLegacyComics) 1 de octubre de 2018

Cabe resaltar que el atuendo que usa el actor es fiel al usado en los cómics con la característica capa morada y los tonos verdes en la vestimenta.

Sin embargo, no se le puede apreciar con su peculiar casco parecido a una pecera, algo que quizá se le agregará en post producción.

¿Pero quién es Mysterio? para los que no conocen al personaje el villano es un experto en efectos especiales, además de ser un maestro de la hipnosis y la presdigitación que luego de trabajar en Hollywood y ver que su carrera en FX no tendría futuro y sus intentos de convertirse en actor fueron rechazados, decide usar sus habilidades para convertirse en el villano Mysterio.

A continuación, les mostramos la publicación en donde se ve al actor vestido como el clásico villano, que ha sido compartida por miles de fanáticos en las redes sociales.