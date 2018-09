Loki y la Bruja Escarlata tendrán serie en el streaming de Disney

¡Una buena noticia para los fanáticos de Marvel! Disney quiere darle pelea a Netflix y ser la plataforma de streaming con más seguidores. Por tal motivo, se ha confirmado por parte de algunos medios que está trabajando en las series de Loki y La Bruja Escarlata.

La plataforma de Disney verá la luz el próximo año y parece que quiere hacerlo a lo grande estrenando ambas series en donde los actores Tom Hiddleston y Elizabeth Olsen, interpretarán de nuevo a sus personajes.

Aunque aún no hay una fecha estreno y el título de ambas series, lo que sí se sabe es que las dos producciones contarán con ocho capítulos y que Marvel y Disney estarían preparando un gran presupuesto para la producción.

Esta no sería la única buena noticia para los marvelitas, ya que estas no serían las únicas producciones en camino. Al parecer la compañía estaría preparando varias series centradas en los personajes del UCM y de otros que aún no han aparecido en la pantalla grande.

Kevin Feige sería el encargado de desarrollar las historias de ambos personajes. Es así que Disney espera debutar con cinco series originales, junto a cuatro o cinco películas.

Además, se tiene pensada una nueva serie de Star Wars, otra basada en High School Musical y una película live action de la Dama y el Vagabundo.

La compañía del ratón espera tener sus franquicias más conocidas e importantes en exclusiva para el catálogo de su nueva plataforma.

Solo queda esperar hasta el próximo año para saber si las series tendrán la misma calidad argumental y audiovisual para el disfrute de todos los fanáticos o no fanáticos de la casa de las ideas.